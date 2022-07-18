NYT: Путін досі думає, що він перемагає

У Кремлі розраховують, що Київ втомиться від війни і сам погодиться на повну русифікацію, а Захід зміниться і стане дружнім, інформує ZN.ua.

NYT: Путін досі думає, що він перемагає
© unsplash/fu_psi

Все йде за планом. Владімір Путін постійно це повторює. Війна в Україні, яка триває вже п’ятий місяць без кінця на горизонті, дуже виснажлива. Але високопоставлені чиновники в Кремлі продовжують повторювати, що Росія, здобуваючи перемогу на українському сході, обов’язково досягне всіх своїх цілей.

В це важко повірити. Зрештою, Росія була змушена відступити від Києва, зазнала кілька військових поразок, а ще зіштовхнулася з санкціями безпрецедентних масштабів і хором міжнародного осуду. Якщо називати таку плеяду труднощів і відвертих невдач «успіхом», можна запросто бути звинуваченим в пропаганді, лицемірстві чи й навіть самообмані.

Але, схоже, Кремль справді в це вірить, - пише в статті для New York Times дослідниця Carnegie Endowment for International Peace Татьяна Становая.

«Більше двох десятиліть я стежу за словами, діями і рішеннями Путіна, будуючи вичерпну картинку його розрахунків. Спираючись на публічну риторику, політичні кроки і неформальні розмови з інсайдерами, я змогла окреслити контури нинішнього мислення Кремля, наскільки це можливо. В кінці травня стало очевидно: Кремль дійшов твердого висновку, що він перемагає у конфлікті в довгостроковій перспективі. І Путін на противагу хаотичним першим місяцям тепер має чіткий план», - пише вона.

Цей план складається з трьох головних вимірів і фактично нагадує стратегічну «матрьошку». Кожен аспект вписується в інший, створюючи грандіозну схему, яка виходить далеко за межі України, однак повністю зосереджений на ній. Все це може здатися надзвичайно химерним і точно демонструє, на скільки відірваний, м’яко кажучи, Путін від реальності. Але Заходу, реакція якого коливається між конфронтацією і мовчазною згодою, варто розуміти путінські сподівання. Тим більше, що західні союзники досі намагаються визначити свою роль в захисті України від російської агресії.


Лесь Димань, ZN.ua





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