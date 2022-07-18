Мер Чернігова пояснив, як місто вирішує питання зруйнованої ТЕЦ й чи вплине ця проблема на опалювальний сезон

Російські окупанти зруйнували Чернігівську ТЕЦ. В одному з ефірів мер міста Владислав Атрошенко зазначив, що відновлювати її дорожче, ніж побудувати нову. Під час інтерв'ю ZN.UA він розповів, чи вдасться перезимувати Чернігову, якщо теплоелектроцентраль не відремонтують, і якими є альтернативи цього рішення.

"ТЕЦ введена в експлуатацію у 1965 році за типовим радянським проєктом. Працює ТЕЦ завдяки спалюванню висококалорійного вугілля або газу в величезних, як десятиповерховий будинок, котлах, де перегрівається вода до 140 °С, і пар із котлів потрапляє на лопати турбін генераторів, які виробляють електроенергію. Потім цей пар через теплообмінники нагріває теплоносій, який потрапляє до осель громадян та інших споживачів. Котли технічно розраховані саме на повний цикл, тобто тільки з виробництвом електроенергії. Перспектива по набагато дешевшому за газ вугіллю наразі незрозуміла. А виробництво електроенергії на дорогому газі — надзвичайно збиткове. І через це ТЕЦ, відповідно, колосально збиткова, - пояснює Атрошенко. - На сьогоднішній день у нас немає ні часу, ні коштів для повної реконструкції чи часткової серйозної модернізації ТЕЦ, і ми намагаємось утримувати той, по суті, металобрухт, що залишився ще в умовно робочому стані.

Наразі ми вирішуємо питання технічної готовності ТЕЦ вчасно ввійти в опалювальний сезон на природному газі. З часом ми ухвалимо рішення з залучення профільних проектантів щодо подальшої раціональної технічної моделі ТЕЦ".

За його словами, запустити без проблем вдасться п’ять навчальних закладів і один спеціалізований.

"Це саме ті заклади, які не мають пошкоджень. Загалом, у місті 34 навчальних заклади і два спеціалізованих. Ми маємо шість шкіл зі значними руйнуваннями, які потребують великого обсягу відновлювальних робіт", - додав він.

За словами Атрошенка, сьогодні є видані векселі на ремонтні роботи окремих закладів від донорських організацій, і зараз місто не витрачає бюджетні кошти на ремонт цих закладів.

"Але якщо кошти донорів вчасно не надійдуть — ми просто змарнуємо час, - зауважив мер Чернігова. - Зазнав руйнувань наш Політехнічний університет, наскільки мені відомо, його перенесли в Черкаси. На сьогоднішній день у нас немає ні часу, ні коштів для повної реконструкції чи часткової серйозної модернізації ТЕЦ, і ми намагаємось утримувати той, по суті, металобрухт, що залишився ще в умовно робочому стані.

Наразі ми вирішуємо питання технічної готовності ТЕЦ вчасно ввійти в опалювальний сезон на природному газі. З часом ми ухвалимо рішення з залучення профільних проектантів щодо подальшої раціональної технічної моделі ТЕЦ".

Відомо, що шість садків точно не відновлять роботи з 1 вересня. Мер розповів, наскільки це критично для Чернігова та яка доля тих закладів освіти, котрі зазнали обстрілів.

"У нас є запит на відвідування садочків 2,5 тисячі дітей. Практично на сьогодні сім садочків готові або майже готові до роботи за нормативами щодо підвальних приміщень і зможуть узяти на виховання десь 1,8 тисячі дітей", - зауважив Атрошенко.