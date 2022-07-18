Мер Чернігова пояснив, як місто вирішує питання зруйнованої ТЕЦ й чи вплине ця проблема на опалювальний сезон

Що стосується дитсадків, то наразі на виховання готові взяти 1800 дітей з 2500, від яких є запит, інформує ZN.ua.

Мер Чернігова пояснив, як місто вирішує питання зруйнованої ТЕЦ й чи вплине ця проблема на опалювальний сезон
© Суспільне UA

Російські окупанти зруйнували Чернігівську ТЕЦ. В одному з ефірів мер міста Владислав Атрошенко зазначив, що відновлювати її дорожче, ніж побудувати нову. Під час інтерв'ю ZN.UA він розповів, чи вдасться перезимувати Чернігову, якщо теплоелектроцентраль не відремонтують, і якими є альтернативи цього рішення.

"ТЕЦ введена в експлуатацію у 1965 році за типовим радянським проєктом. Працює ТЕЦ завдяки спалюванню висококалорійного вугілля або газу в величезних, як десятиповерховий будинок, котлах, де перегрівається вода до 140 °С, і пар із котлів потрапляє на лопати турбін генераторів, які виробляють електроенергію. Потім цей пар через теплообмінники нагріває теплоносій, який потрапляє до осель громадян та інших споживачів. Котли технічно розраховані саме на повний цикл, тобто тільки з виробництвом електроенергії. Перспектива по набагато дешевшому за газ вугіллю наразі незрозуміла. А виробництво електроенергії на дорогому газі — надзвичайно збиткове. І через це ТЕЦ, відповідно, колосально збиткова, - пояснює Атрошенко. - На сьогоднішній день у нас немає ні часу, ні коштів для повної реконструкції чи часткової серйозної модернізації ТЕЦ, і ми намагаємось утримувати той, по суті, металобрухт, що залишився ще в умовно робочому стані.

Наразі ми вирішуємо питання технічної готовності ТЕЦ вчасно ввійти в опалювальний сезон на природному газі. З часом ми ухвалимо рішення з залучення профільних проектантів щодо подальшої раціональної технічної моделі ТЕЦ".

За його словами, запустити без проблем вдасться п’ять навчальних закладів і один спеціалізований.

"Це саме ті заклади, які не мають пошкоджень. Загалом, у місті 34 навчальних заклади і два спеціалізованих. Ми маємо шість шкіл зі значними руйнуваннями, які потребують великого обсягу відновлювальних робіт", - додав він.

За словами Атрошенка, сьогодні є видані векселі на ремонтні роботи окремих закладів від донорських організацій, і зараз місто не витрачає бюджетні кошти на ремонт цих закладів.

"Але якщо кошти донорів вчасно не надійдуть — ми просто змарнуємо час, - зауважив мер Чернігова. - Зазнав руйнувань наш Політехнічний університет, наскільки мені відомо, його перенесли в Черкаси. На сьогоднішній день у нас немає ні часу, ні коштів для повної реконструкції чи часткової серйозної модернізації ТЕЦ, і ми намагаємось утримувати той, по суті, металобрухт, що залишився ще в умовно робочому стані.

Наразі ми вирішуємо питання технічної готовності ТЕЦ вчасно ввійти в опалювальний сезон на природному газі. З часом ми ухвалимо рішення з залучення профільних проектантів щодо подальшої раціональної технічної моделі ТЕЦ".

Відомо, що шість садків точно не відновлять роботи з 1 вересня. Мер розповів, наскільки це критично для Чернігова та яка доля тих закладів освіти, котрі зазнали обстрілів.

"У нас є запит на відвідування садочків 2,5 тисячі дітей. Практично на сьогодні сім садочків готові або майже готові до роботи за нормативами щодо підвальних приміщень і зможуть узяти на виховання десь 1,8 тисячі дітей", - зауважив Атрошенко.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
Focus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і ЗаходуFocus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і Заходу
В Україні готують базу для вирішення питання множинного громадянстваВ Україні готують базу для вирішення питання множинного громадянства
Зеленський пояснив відсторонення Баканова і Венедіктової: САП має отримати керівникаЗеленський пояснив відсторонення Баканова і Венедіктової: САП має отримати керівника
Росія вранці нанесла удару по Одесі - місто затягнуло чорним димом: фото і відеоРосія вранці нанесла удару по Одесі - місто затягнуло чорним димом: фото і відео
Зовнішня торгівля українських аграріїв під час війни: головна проблема — транспортуванняЗовнішня торгівля українських аграріїв під час війни: головна проблема — транспортування
Резніков пояснив, чому Україна не може займатися контрабандою зброїРезніков пояснив, чому Україна не може займатися контрабандою зброї
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Купується певна кількість модульних котелень, - Олег Попенко про вирішення проблем наступного опалювального сезонуКупується певна кількість модульних котелень, - Олег Попенко про вирішення проблем наступного опалювального сезону
Місто засинає – прокидається HIMARS: у Новій Каховці знову "феєрверк", фото та відеоМісто засинає – прокидається HIMARS: у Новій Каховці знову "феєрверк", фото та відео
Валерій Карбалевич пояснив, навіщо Лукашенку мілітаристські ігри на кордоніВалерій Карбалевич пояснив, навіщо Лукашенку мілітаристські ігри на кордоні
Последние новости
Подгружаем последние новости