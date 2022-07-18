У ВР пропонують перевірити використання міжнародної матеріально-технічної допомоги

У Парламент внесена постанова «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану».

Автором ініціативи є депутат від фракції «Голосу» - Рустем Умєров.