У ВР пропонують перевірити використання міжнародної матеріально-технічної допомоги

Пропонується створити відповідну тимчасову спеціальну комісію

У ВР пропонують перевірити використання міжнародної матеріально-технічної допомоги
Депутати хочуть перевірити, як використовується допомога союзників
© Міністерство оборони США / Twitter

У Парламент внесена постанова «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану».

Автором ініціативи є депутат від фракції «Голосу» - Рустем Умєров.

«В умовах інформаційної війни Україна має усіма можливими засобами доводити, що вона є демократичною державою, в якій всі інституції, навіть в умовах воєнного стану, діють у межах, встановлених Конституцією України та іншими законами. Україна має довести усьому світові, що процедури транспортування, розподілення на фронті та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння, наданого міжнародними партнерами) є прозорими та позбавленими корупційних чи інших негативних чинників. Верховна Рада України в цьому процесі має брати участь як додатковий важіль парламентського контролю для забезпечення законності і верховенства права на найвищому державницькому рівні», - сказано в пояснювальній записці до документу.


Артем Руденко, ZN.ua





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