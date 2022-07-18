У ВР пропонують перевірити використання міжнародної матеріально-технічної допомоги
Пропонується створити відповідну тимчасову спеціальну комісію
У Парламент внесена постанова «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану».
Автором ініціативи є депутат від фракції «Голосу» - Рустем Умєров.
«В умовах інформаційної війни Україна має усіма можливими засобами доводити, що вона є демократичною державою, в якій всі інституції, навіть в умовах воєнного стану, діють у межах, встановлених Конституцією України та іншими законами. Україна має довести усьому світові, що процедури транспортування, розподілення на фронті та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння, наданого міжнародними партнерами) є прозорими та позбавленими корупційних чи інших негативних чинників. Верховна Рада України в цьому процесі має брати участь як додатковий важіль парламентського контролю для забезпечення законності і верховенства права на найвищому державницькому рівні», -