"Ми не бачимо майбутнього у складі росії": буряти просять підтримати їхнє право на самовизначення

"Ми не бачимо майбутнього у складі росії": буряти просять підтримати їхнє право на самовизначення

Активісти з Бурятії, Мордовії та Татарстану попросили американського президента Джо Байдена підтримати їхні народи у реалізації права на самовизначення.

Про це повідомляє Idel.Реалії.

Відкритий лист активісти "Ліги вільних націй" приурочили до щорічного Тижня поневолених народів, що проходить у США з 1959 року.

Представниця Бурятії Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Іршат Хабі та представник фінно-угорського народу ерзя Віталій Ромашкін влаштували акцію у Вашингтоні з прапорами своїх народів.

Джо Байден

"Мені як бурятці боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців задля досягнення своїх злочинних цілей – захоплення нових територій та розширення кордонів імперії.

Війна – це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл. Гинути як гарматне м'ясо на черговій загарбницькій війні росіян. Я не бажаю такого майбутнього для Бурятії та свого народу", – заявила Раджана Дугар-ДеПонте.

Вона вважає, що народи росії стали фактично заручниками московського режиму, які не мали вибору, крім війни чи в'язниці.

"Ми не бачимо майбутнього наших народів у складі росії і не хочемо відповідати за військові злочини Кремля", – додав Ромашкін.


Алексей Ионов, politeka.net





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