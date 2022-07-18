Окупанти викрали одного з ключових керівників ЗАЕС
Загарбники вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища станції
Рашисти почали викрадати персонал захопленої Запорізької атомної електростанції – повідомляє керуюча компанія електростанції НАЕК «Енергоатом».
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«Так, вчора – 17 липня – загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігора Квашніна. На даний момент його місце знаходження не можливо встановити», - зазначають в «Енергоатомі».
Служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто відсутність забруднення будь якими речовинами включаючи радіоактивні.
«Вочевидь, наступним кроком окупантів стане чергова провокація», - резюмують в «Енергоатомі».