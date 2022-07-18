Окупанти викрали одного з ключових керівників ЗАЕС

Загарбники вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища станції

Окупанти викрали одного з ключових керівників ЗАЕС
Окупанти викрадають ключових співробітників ЗАЕС
© Getty Images

Рашисти почали викрадати персонал захопленої Запорізької атомної електростанції – повідомляє керуюча компанія електростанції НАЕК «Енергоатом».

За повідомленням НАЕК, на захопленій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції загарбники дестабілізують ситуацію і вдаються до нових методів терору. Вони почали викрадати персонал з ключових керівних позицій ЗАЕС.

«Так, вчора – 17 липня – загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігора Квашніна. На даний момент його місце знаходження не можливо встановити», - зазначають в «Енергоатомі».

Служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто відсутність забруднення будь якими речовинами включаючи радіоактивні.

«Вочевидь, наступним кроком окупантів стане чергова провокація», - резюмують в «Енергоатомі».


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти не дають людям виїхати у бік Запоріжжя: на блокпостах сотні автомобілівОкупанти не дають людям виїхати у бік Запоріжжя: на блокпостах сотні автомобілів
Окупанти вторглися в Україну за картами минулого сторіччя: фотофактОкупанти вторглися в Україну за картами минулого сторіччя: фотофакт
В Маріуполі окупанти постачають містянам неочищену воду з річки як питнуВ Маріуполі окупанти постачають містянам неочищену воду з річки як питну
Шольц виступив за відмову від принципу одноголосного ухвалення рішень у ЄС із зовнішньої політикиШольц виступив за відмову від принципу одноголосного ухвалення рішень у ЄС із зовнішньої політики
Окупанти в Херсонській області змінюють місця дислокації — командування “Південь”Окупанти в Херсонській області змінюють місця дислокації — командування “Південь”
Окупанти завдали нового руйнівного удару по Харкову: фото та відеоОкупанти завдали нового руйнівного удару по Харкову: фото та відео
Окупанти знищують залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб «замести сліди»Окупанти знищують залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб «замести сліди»
Окупанти взяли в Україні оперативну паузу: карта бойових дій та прогноз ISWОкупанти взяли в Україні оперативну паузу: карта бойових дій та прогноз ISW
Окупанти понад 60 разів обстріляли українські позиції на Запоріжжі. Під обстріл потрапила й цивільна інфраструктураОкупанти понад 60 разів обстріляли українські позиції на Запоріжжі. Під обстріл потрапила й цивільна інфраструктура
Окупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаОкупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Последние новости
Подгружаем последние новости