Окупанти викрали одного з ключових керівників ЗАЕС

Рашисти почали викрадати персонал захопленої Запорізької атомної електростанції – повідомляє керуюча компанія електростанції НАЕК «Енергоатом».

За повідомленням НАЕК, на захопленій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції загарбники дестабілізують ситуацію і вдаються до нових методів терору. Вони почали викрадати персонал з ключових керівних позицій ЗАЕС.

«Так, вчора – 17 липня – загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігора Квашніна. На даний момент його місце знаходження не можливо встановити», - зазначають в «Енергоатомі».

Служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто відсутність забруднення будь якими речовинами включаючи радіоактивні.

«Вочевидь, наступним кроком окупантів стане чергова провокація», - резюмують в «Енергоатомі».