Мобілізація в Україні: чи вистачає військових на фронті

Наразі в українській армії мобілізованих вистачає.

Мобілізація в Україні: чи вистачає військових на фронті
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В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через агресію Росії. Наразі в армії є достатнє число мобілізованих, але час від часу військові на фронті потребують ротації. Про це повідомив ексрадник глави МВС і керівника Офісу президента Віктор Андрусів в інтерв'ю для проєкту «Розмова про важливе».

Нестачі мобілізованих немає

Андрусів наголосив, що при мобілізації солдатів необхідно одягнути, навчати, годувати. За його словами, мобілізація відбувається виключно від потреби на фронті.

«Тобто, якщо ми зазнали втрат, або нам потрібно вивести на відновлення солдатів, які там вже чотири місяці десь на передовій перебували, ось тоді відбувається мобілізація. Тобто вона триває постійно. Але я маю на увазі, що мета — поповнювати зараз лінію фронту, а не просто намобілізувати дуже багато людей і просто чекати, коли їх вести в бій», — пояснив він.

Андрусів зауважив, що наразі в Україні вистачає мобілізованих солдат, але техніки та артилерії бракує. Він назвав мобілізаційний процес, який триває, цілком задовільним.

«Солдатів треба перевозити, солдати повинні мати, чим воювати. Як ми бачимо, це – не автомат, з яким у нас немає проблем. Тому станом на тепер процес мобілізації, який відбувається, цілком задовільний», – роз’яснив він.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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