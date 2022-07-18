Для жінок у ЗСУ вперше створять уніфіковану військову форму

Для жінок, які служать в Збройних силах України, розробляють уніфіковану військову форму, повідомляє ВВС з посиланням на Міноборони.

Щодо цього питання міністерство провело зустрічі з двома ініціативним групами: волонтерами від проєкту першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність" та групою на чолі з депутаткою Київради Іриною Никорак.

Волонтерів попросили, зокрема, проаналізувати світовий досвід щодо жіночої форми в інших арміях, а також проаналізувати типи фігур, щоб на перших етапах індивідуально підбирати одяг жінкам. У міноборони кажуть, що обговорюють і створення жіночої спідньої білизни.

Головна пропозиція від Міноборони - протестувати експериментальні зразки в польових умовах.

Виробляти такий одяг планують на українських підприємствах.