Для жінок у ЗСУ вперше створять уніфіковану військову форму

Наразі нашим захисницям видають незручну для них чоловічу військову форму й чоловічу спідню білизну, їм бракує взуття менших розмірів та бронежилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури, інформує ZN.ua.

Для жінок у ЗСУ вперше створять уніфіковану військову форму
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Для жінок, які служать в Збройних силах України, розробляють уніфіковану військову форму, повідомляє ВВС з посиланням на Міноборони.

Щодо цього питання міністерство провело зустрічі з двома ініціативним групами: волонтерами від проєкту першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність" та групою на чолі з депутаткою Київради Іриною Никорак.

Волонтерів попросили, зокрема, проаналізувати світовий досвід щодо жіночої форми в інших арміях, а також проаналізувати типи фігур, щоб на перших етапах індивідуально підбирати одяг жінкам. У міноборони кажуть, що обговорюють і створення жіночої спідньої білизни.

Головна пропозиція від Міноборони - протестувати експериментальні зразки в польових умовах.

Виробляти такий одяг планують на українських підприємствах.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
Тіньовий міністр оборони Канади закликає збільшити військову та фінансову допомогу УкраїніТіньовий міністр оборони Канади закликає збільшити військову та фінансову допомогу Україні
Міністр Резніков вперше розкрив свою "угоду" з Залужним: "Ми домовилися…"Міністр Резніков вперше розкрив свою "угоду" з Залужним: "Ми домовилися…"
Путін нагородив пропагандиста Соловйова за «формування образу Росії»Путін нагородив пропагандиста Соловйова за «формування образу Росії»
"Дискримінація": нове рішення Генштабу щодо військового обліку жінок викликало хвилю обурення"Дискримінація": нове рішення Генштабу щодо військового обліку жінок викликало хвилю обурення
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Українські офісні працівники та торговці проходять військову підготовку у Великій БританіїУкраїнські офісні працівники та торговці проходять військову підготовку у Великій Британії
У Херсоні ювелірне влучення у військову частину росіян: фото та всі подробиціУ Херсоні ювелірне влучення у військову частину росіян: фото та всі подробиці
«Під завалами чути крики росіян»: ЗСУ влучили у військову частину з окупантами в Херсоні«Під завалами чути крики росіян»: ЗСУ влучили у військову частину з окупантами в Херсоні
В Україні створять єдину державну базу ДНКВ Україні створять єдину державну базу ДНК
США планують надати Україні чергову військову допомогу, зокрема нові HIMARSСША планують надати Україні чергову військову допомогу, зокрема нові HIMARS
Последние новости
Подгружаем последние новости