Для жінок у ЗСУ вперше створять уніфіковану військову форму
Наразі нашим захисницям видають незручну для них чоловічу військову форму й чоловічу спідню білизну, їм бракує взуття менших розмірів та бронежилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури, інформує
Для жінок, які служать в Збройних силах України, розробляють уніфіковану військову форму, повідомляє
Щодо цього питання міністерство провело зустрічі з двома ініціативним групами: волонтерами від проєкту першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність" та групою на чолі з депутаткою Київради Іриною Никорак.
Волонтерів попросили, зокрема, проаналізувати світовий досвід щодо жіночої форми в інших арміях, а також проаналізувати типи фігур, щоб на перших етапах індивідуально підбирати одяг жінкам. У міноборони кажуть, що обговорюють і створення жіночої спідньої білизни.
Головна пропозиція від Міноборони - протестувати експериментальні зразки в польових умовах.
Виробляти такий одяг планують на українських підприємствах.