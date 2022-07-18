На Харківщині розвідники знищили російську ДРГ морських піхотинців

Командира взяли у полон.

Розвідувальна група Головного управління розвідки «Кедр» провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області т азнищила великий підрозділ російських військових, що розмістились у зруйнованих будівлях.

Як повідомили в управління ГУР, в результаті вогневого ураження 36 окупантів було знищено, багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

“«Кедр» разом з підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провів низку боєзіткнень та змусив ворога відійти з позицій, попри значну чисельну перевагу противника. В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ”, - зазначили у відомстві, інформує ZN.ua.

Керівником окупантів виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження Станіслав Трутнєв. Полонений служив військовослужбовцем 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії.

В управлінні розвідки зазначили, що полоненному надали первинну медичну допомогу.


Ірина Знась, ZN.ua





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