Рада звільнила міністра соціальної політики: хто обійме посаду

У понеділок, 18 липня, Верховна рада звільнила з посади Міністра соціальної політики України Марину Лазебну, яка 15 числа подала у відставку. На посту її замінить керівник департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф .

"За" - проголосували 277 парламентаріїв.

Железняк зазначив, що призначення на цю посаду Оксани Жолнович відбудеться незабаром, але не сьогодні. За його підрахунками, в уряді залишилося лише 27.2% або 6 із 22 міністрів із початкового складу, призначеного у 2020 році.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав укази про усунення з посад Генерального прокурора Ірини Венедиктової та голови Служби безпеки Івана Баканова.