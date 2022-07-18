Тіньовий міністр оборони Канади закликає збільшити військову та фінансову допомогу Україні

У Консервативній партії Канади стурбовані послабленням підтримки України з боку уряду Джастіна Трюдо та закликають збільшити військову та фінансову допомогу Україні в протистоянні з РФ.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Палати громад Канади, тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан, інформує Апостроф.

"Консерватори (Консервативна партія Канади) глибоко стурбовані послабленням підтримки України з боку ліберального уряду Трюдо. Повернення газотурбінних двигунів до Росії через Німеччину, всупереч санкціям проти Росії, які підтримав парламент Канади, є ляпасом нашим українським союзникам", - заявив політик.

"Канада та міжнародна спільнота мають зміцнити рішучість у протистоянні незаконному вторгненню в Україну, і така підтримка має включати додаткову фінансову допомогу та допомогу у постачанні летального озброєння, а також рішення для Європи у сфері енергетики для нейтралізації залежності від газу та нафти з РФ", - зазначив Джеймс Безан.

"Консерватори продовжать закликати до додаткових заходів, які допоможуть Україні перемогти в цій війні проти жорстокого путінського режиму", - підсумував тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан.

Раніше у Сенаті Сполучених Штатів Америки сенатор-республіканець Ден Салліван заявив, що країни-члени НАТО, як США та Канади, так і європейські союзники, мають зробити більше для підтримки України та зміцнення обороноздатності альянсу.


Іван Троянов, Апостроф





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