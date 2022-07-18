В Маріуполі окупанти постачають містянам неочищену воду з річки як питну

Жителі окупованого Маріуполя вимушені пити неочищену воду з річки, яку доставляють їм водовозами під виглядом питної – повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

«В ході пропагандистської показухи окупанти кожен раз висвітлюють щось, що до того заперечують. Ніколи такого не було і от знов. На відео щодо святкування на кістках Дня металургу можна побачити, що воду в річки Кальчик набирають не тільки воду для тушіння пожарів, але й для водовозів, які потім її розвозять людям по місту», - зазначає радник мера.

За словами Андрющенко, воду з річки возять в якості питної, хоча її пити категорично заборонено навіть після кип’ятіння.

Як доказ радник мера наводить фото, де видно, як набирають воду з річки.

Також Андрющенко прокоментував недавнє «свято», яке відбулося в Маріуполі під автоматами окупантів на День Металурга.

«Ну й щоб остаточно закрити питання «натовпу на свято». Безкоштовна роздача морозива та випічки дійсно спровокувало деякий натовп. Що в умовах Маріуполя - не диво. Такий він, “руський мир”. Відібрати все і через подачки знімати пропаганду «життя повернулось», - написав радник мера Маріуполя.