Newsweek: Ексголовнокомандувач сил НАТО сказав, коли і як закінчиться війна в Україні

Війна, яку Росія розв’язала проти України, швидше за все, закінчиться через 4-6 місяців. І її результат буде схожим на той, який виник у 1950-х роках внаслідок Корейської війни.

Про це, як пише Newsweek , сказав колишній головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс. На його думку, обидві сторони «загрузли» в цьому конфлікті.

«Українці дуже потужно ведуть бій. Воєнні плани Владіміра Путіна виявилися практично неефективними. Він завоював значно менше територій, ніж розраховував на початку конфлікту», - зауважив Ставрідіс.

«Але я бачу, що все рухається до завершення в дусі Корейської війни. Це означає, що буде перемир’я, з’явиться мілітаризована зона між сторонами, ворожнеча збережеться. Такий заморожений конфлікт. Варто очікувати цього через 4-6 місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше», - сказав ексголовнокомандувач сил НАТО в Європі.