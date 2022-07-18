Newsweek: Ексголовнокомандувач сил НАТО сказав, коли і як закінчиться війна в Україні
На думку Ставрідіса, російська війна проти України рухається за сценарієм, схожим на Корейську війну, інформує
Війна, яку Росія розв’язала проти України, швидше за все, закінчиться через 4-6 місяців. І її результат буде схожим на той, який виник у 1950-х роках внаслідок Корейської війни.
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«Українці дуже потужно ведуть бій. Воєнні плани Владіміра Путіна виявилися практично неефективними. Він завоював значно менше територій, ніж розраховував на початку конфлікту», - зауважив Ставрідіс.
«Але я бачу, що все рухається до завершення в дусі Корейської війни. Це означає, що буде перемир’я, з’явиться мілітаризована зона між сторонами, ворожнеча збережеться. Такий заморожений конфлікт. Варто очікувати цього через 4-6 місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше», - сказав ексголовнокомандувач сил НАТО в Європі.