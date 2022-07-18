Путіну вигідна затяжна війна з Україною, у Фінляндії назвали причину: "Кремль розраховує..."

Президент росії володимир путін нікуди не поспішає.

Росія зрозуміла свою помилку, допущену під час наступу на північні області України в лютому та березні. Тому війна триватиме довго. Таку думку озвучив колишній глава розвідки Сил оборони Фінляндії Пекка Товері, пише Yle .

Він зазначив, що росія намагається втомити Україну затяжною війною. Росіяни повернулися до того, що знають, а саме до "концентрації сили на невеликій ділянці та використання потужної артилерійської переваги"

Пекка Товері переконаний, що жорстока артилерійська війна, яку росія веде на Донбасі, перетворить міста та села на руїни. При цьому президент росії володимир путін нікуди не поспішає, тому що росія отримує гроші від експорту енергоресурсів. А те, що російські громадяни страждають, а рівень життя людей постійно падає, путіна не хвилює.

Пекка Товері попередив, якщо війна затягнеться до зими, то рецесія почне вдаряти по економіці країн. На це путін і кремль розраховує. Війна підвищує ціни на паливо, енергію та продукти харчування. У свою чергу, це створює тиск на осіб, які приймають рішення у західних країнах, про те, що у війні має бути досягнуте якесь перемир'я.

Другою метою окупантів він назвав спроби змусити нашу країну вдатися до невигідного перемир'я.