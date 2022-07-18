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2022-07-18
Зеленський назвав кількість ракет, які РФ застосувала проти України за 145 днів війни
В середньому від росіян в Україну прилітає по 20 ракет щодня, значну частину вдається відбити нашій ППО, інформує
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram
За 145 днів повномасштабної війни Росія застосувала проти України понад три тисячі крилатих ракет,
Водночас кількість артилерійських та інших снарядів, які були використані проти нашої країни та наших людей, настільки велика, що їх вже неможливо порахувати.
«Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 145 днів і більш як вісім років. Це буде зроблено», — підкреслив президент.
Анастасія Дейна, ZN.ua