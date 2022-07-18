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2022-07-18
ЗСУ ліквідували ще півтори сотні окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати ворога
Найважче для росіян вчора було на Бахмутському напрямку, інформує
© Міноборони РФ
Росія у війні проти України втратила вже щонайменше 38 450 своїх військових, з яких 150 - учора. Про це розповіли в
Загальні втрати ворога станом на 18 липня:
- особового складу - 38450 (+150),
- танків ? 1687 (+3) од,
- бойових броньованих машин ? 3886 (+7) од,
- артилерійських систем – 849 (+3) од,
- РСЗВ - 248 (+0) од,
- засоби ППО - 113 (+3) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),
- крилаті ракети - 166 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7) од,
- спеціальна техніка - 70 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомляють у Генштабі.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua