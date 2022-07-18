ЗСУ ліквідували ще півтори сотні окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати ворога

Росія у війні проти України втратила вже щонайменше 38 450 своїх військових, з яких 150 - учора. Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 18 липня:

особового складу - 38450 (+150) ,

, танків ? 1687 (+3) од,

од, бойових броньованих машин ? 3886 (+7) од,

од, артилерійських систем – 849 (+3) од,

од, РСЗВ - 248 (+0) од,

засоби ППО - 113 (+3) од,

од, літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2) ,

, крилаті ракети - 166 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7) од,

од, спеціальна техніка - 70 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомляють у Генштабі.