ЗСУ ліквідували ще півтори сотні окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати ворога

Найважче для росіян вчора було на Бахмутському напрямку, інформує ZN.ua.

ЗСУ ліквідували ще півтори сотні окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати ворога
© Міноборони РФ

Росія у війні проти України втратила вже щонайменше 38 450 своїх військових, з яких 150 - учора. Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 18 липня:

  • особового складу - 38450 (+150),
  • танків ? 1687 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ? 3886 (+7) од,
  • артилерійських систем – 849 (+3) од,
  • РСЗВ - 248 (+0) од,
  • засоби ППО - 113 (+3) од,
  • літаків – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),
  • крилаті ракети - 166 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 70 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомляють у Генштабі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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