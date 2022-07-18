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2022-07-18
Щасливий батько окупанта обміняв сина на авто: "Завжди мріяв про таку"
На російському державному ТБ вийшов сюжет про те, як щасливий батько загиблого в Україні російського карателя отримав за нього виплати та купив нову «Ладу».
«На згадку про сина купили нову машину» - діловито повідомляє дідок.
"Сука, та це ж прямий "Діамантова рука!" «А на премію, що мені належить за законом, я за порадою друзів вирішив придбати автомобіль «Москвич»… Вони просто живуть у радянському фільмі, що з'їхав з глузду", - коментує ролик журналіст Денис Казанський.
Алексей Ионов, politeka.net