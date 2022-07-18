Щасливий батько окупанта обміняв сина на авто: "Завжди мріяв про таку"

На російському державному ТБ вийшов сюжет про те, як щасливий батько загиблого в Україні російського карателя отримав за нього виплати та купив нову «Ладу».

Як йдеться у сюжеті , син загинув на війні проти України. Його батько отримав компенсацію за сина та купив машину, про яку завжди мріяв його син. Тепер батько на добрій новій машині їздить на могилу до сина.

«На згадку про сина купили нову машину» - діловито повідомляє дідок.

"Сука, та це ж прямий "Діамантова рука!" «А на премію, що мені належить за законом, я за порадою друзів вирішив придбати автомобіль «Москвич»… Вони просто живуть у радянському фільмі, що з'їхав з глузду", - коментує ролик журналіст Денис Казанський.