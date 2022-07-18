Інститут вивчення війни США: Путін готує для війни проти України дітей та підлітків — від 8 до 18 років
Коли їх можуть залучити - невідомо, позаяк для їх навчання потрібно досить багато часу, інформує
Експерти Інституту вивчення війни США повідомляють, що росіяни роблять все можливе, аби оновити свої сили на війні, щоб довше протриматися на фронті. За
За їх даними, в сусідніх з Україною Бєлгороді та області для цього відкрили 500 кадетських класів та 1000 молодших армійських класів.
"Кремль, ймовірно, робить довгострокові зусилля з оновлення сил, які дозволили б відновити сильно пошкоджену російську армію і/або витримати затяжну війну в Україні, - зауважують аналітики. - Юнармія приймає добровольців у віці від восьми до вісімнадцяти років, тому будь-які добровольці, які беруть участь в цій програмі, навряд чи будуть готові вступити в бій протягом досить довгого часу. У ГУР також повідомили, що російське добровольче товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії відкрило в Бєлгороді додаткові курси військової підготовки для тих, хто не має військового досвіду і хоче служити в російських збройних силах".