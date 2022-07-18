Інститут вивчення війни США: Путін готує для війни проти України дітей та підлітків — від 8 до 18 років

Експерти Інституту вивчення війни США повідомляють, що росіяни роблять все можливе, аби оновити свої сили на війні, щоб довше протриматися на фронті. За даними ISW , для цього диктатор Владімір Путін може залучили до війська юнармійців.

За їх даними, в сусідніх з Україною Бєлгороді та області для цього відкрили 500 кадетських класів та 1000 молодших армійських класів.

"Кремль, ймовірно, робить довгострокові зусилля з оновлення сил, які дозволили б відновити сильно пошкоджену російську армію і/або витримати затяжну війну в Україні, - зауважують аналітики. - Юнармія приймає добровольців у віці від восьми до вісімнадцяти років, тому будь-які добровольці, які беруть участь в цій програмі, навряд чи будуть готові вступити в бій протягом досить довгого часу. У ГУР також повідомили, що російське добровольче товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії відкрило в Бєлгороді додаткові курси військової підготовки для тих, хто не має військового досвіду і хоче служити в російських збройних силах".