"Діеякі добровільно": чоловіки з нещодавно окупованих міст вже воюють на боці росіян, що відомо

Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли.

Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки, - повідомляє Politeka.net з посиланням на керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая. За його словами, там теж ворог перераховує тих, хто встиг повернутися на позиції.

«Окупанти б’ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити нашу оборону. Тільки за учора населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали п’ять авіаударів», - розповів Гайдай, додавши, що впродовж 17 липня росіяни били з артилерії та систем залпового вогню 13 разів.

Також росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, в бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст.

«У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15 відсотків населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що «руський мир» – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно», - повідомив Гайдай.

Інші, за його словами, знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя.

«А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони «ждали и ждали» протягом декількох років?», - здається питанням очільник Луганської ОВА.

Основний напрям окупантів після Лисичанська – Бахмут. Але, підкреслює Гайдай, шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону.