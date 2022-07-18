Аналітик ISW не виключає спроб росіян почати наступ на Одесу: за яких умов

Фахівець Інституту вивчення війни США зазначає, що росіяни не виключають можливості початку наступу на місто Одеса, проте зараз у них немає такої можливості, але вона може з'явитися. Так аналітик ISW Наталія Бугайова розповіла в інтерв'ю УП , що такі спроби можуть початися в тому випадку, якщо окупаційні сили зможуть окопатися на півдні.

"Щодо Одеси, так, для них вона сакральна, але вони вміють перегравати, що для них сакрально, а що ні. І з воєнного погляду, мені здається, у них зараз немає можливості взяти Одесу. Будуть ракетні удари, які ми бачимо. Але мені здається говорити зараз про Одесу передчасно, поки вони не завершили Донбас. Але їхні наміри не змінились. Якщо вони окопаються на півдні, згодом буде наступ на Одесу. І Одеса в них буде однією з перших цілей – вона потрібна їм не лише для контролю над півднем України, контролю над Чорним морем, плюс вона має значення для Молдови, для Придністров'я", - заявила вона.

За словами Бугайової, звільнення острова Зміїний було важливим і з військової, і з морально-психологічної точки зору, інформує ZN.ua .

"Росіяни зациклені на цьому острові. Я думаю, ви бачили вираз Дугіна про те, що хтось контролює Зміїний, той контролює і хід історії. Вони самі надали цьому дуже багато значення, і тепер їм треба пояснювати, що це "жест доброї волі", - додала аналітик.