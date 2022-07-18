Аналітик ISW не виключає спроб росіян почати наступ на Одесу: за яких умов

Це місто є для Кремля стратегічно важливим. Чому?

Аналітик ISW не виключає спроб росіян почати наступ на Одесу: за яких умов
© Информационный сайт Одессы

Фахівець Інституту вивчення війни США зазначає, що росіяни не виключають можливості початку наступу на місто Одеса, проте зараз у них немає такої можливості, але вона може з'явитися. Так аналітик ISW Наталія Бугайова розповіла в інтерв'ю УП, що такі спроби можуть початися в тому випадку, якщо окупаційні сили зможуть окопатися на півдні.

"Щодо Одеси, так, для них вона сакральна, але вони вміють перегравати, що для них сакрально, а що ні. І з воєнного погляду, мені здається, у них зараз немає можливості взяти Одесу. Будуть ракетні удари, які ми бачимо. Але мені здається говорити зараз про Одесу передчасно, поки вони не завершили Донбас. Але їхні наміри не змінились. Якщо вони окопаються на півдні, згодом буде наступ на Одесу. І Одеса в них буде однією з перших цілей – вона потрібна їм не лише для контролю над півднем України, контролю над Чорним морем, плюс вона має значення для Молдови, для Придністров'я", - заявила вона.

За словами Бугайової, звільнення острова Зміїний було важливим і з військової, і з морально-психологічної точки зору, інформує ZN.ua.

"Росіяни зациклені на цьому острові. Я думаю, ви бачили вираз Дугіна про те, що хтось контролює Зміїний, той контролює і хід історії. Вони самі надали цьому дуже багато значення, і тепер їм треба пояснювати, що це "жест доброї волі", - додала аналітик.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
"Діеякі добровільно": чоловіки з нещодавно окупованих міст вже воюють на боці росіян, що відомо"Діеякі добровільно": чоловіки з нещодавно окупованих міст вже воюють на боці росіян, що відомо
"Одеса буде однією з перших цілей": в Інституті війни попередили про новий наступ, назвавши терміни"Одеса буде однією з перших цілей": в Інституті війни попередили про новий наступ, назвавши терміни
ISW: російські сили можуть активізувати спроби наземних атак на північ від Харкова найближчими днямиISW: російські сили можуть активізувати спроби наземних атак на північ від Харкова найближчими днями
Росія готується до наступного етапу наступу на Україну – ЗМІРосія готується до наступного етапу наступу на Україну – ЗМІ
РФ втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил — начальник штабу оборони БританіїРФ втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил — начальник штабу оборони Британії
Війська РФ бояться контрнаступу ЗСУ — британська розвідкаВійська РФ бояться контрнаступу ЗСУ — британська розвідка
Росіянка написала донос на сина-ухиліста: "бігає від армії"Росіянка написала донос на сина-ухиліста: "бігає від армії"
ЗСУ "кришать" росіян та їх техніку: оновлене зведення військових втрат РФЗСУ "кришать" росіян та їх техніку: оновлене зведення військових втрат РФ
Газпром уже знайшов привід не забирати турбіну Siemens, яку вимагав як умову постачання газу до ЄвропиГазпром уже знайшов привід не забирати турбіну Siemens, яку вимагав як умову постачання газу до Європи
Росія готує в Україні масштабний наступ: напрям атак та карта бойових дійРосія готує в Україні масштабний наступ: напрям атак та карта бойових дій
Последние новости
Подгружаем последние новости