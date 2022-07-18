"Одеса буде однією з перших цілей": в Інституті війни попередили про новий наступ, назвавши терміни

Російський корабель

Одеса для окупантів сакральна і свої наміри вони не змінили.

Про це заявила аналітик Інституту вивчення війни Наталія Бугайова в інтерв’ю Українській правді.

За її словами, з воєнного погляду, у росіян зараз немає можливості взяти Одесу. Але ракетні удари будуть продовжуватись.

Сергеевка, руины, обстрел, война, Одесская область

«Але мені здається говорити зараз про Одесу передчасно, поки вони не завершили Донбас. Але їхні наміри не змінились. Якщо вони окопаються на Півдні, згодом буде наступ на Одесу. І Одеса в них буде однією з перших цілей – вона потрібна їм не лише для контролю над Півднем України, контролю над Чорним морем, плюс вона має значення для Молдови, для Придністров'я», - пояснила аналітик ISW.

Чорне море, міна, Одеська область, пляж

Додамо, за інформацією ВМС ЗСУ, ворогом передислоковано значну кількість кораблів з Севастополя до Новоросійська та продовжується контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції захопленої в Донецькій, Запоріжській областях.

Несення бойової служби кораблями рф здійснювалось в ракетно безпечних районах в зоні прикриття берегових систем ППО максимально наближених до узбережжя.


Катерина Петренко, politeka.net





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