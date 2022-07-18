Ворог відійшов: ЗСУ відбили штурми одразу на кількох напрямках, нові дані

Луганська область, війна, вулиця, руїни

Розпочалася сто сорок п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Як передає Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Сіверському напрямку ворог періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій українських військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону, здійснював обстріли.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони населених пунктів.

Слов'янськ, пожежа

На Донецькому напрямку підрозділи противника здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури. Ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої тривають. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка наші захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

окупанти, війна, армія росії

Всі спроби ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники з втратами відійшли.

Противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку.

На Південнобузькому напрямку тривають обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.


Катерина Петренко, politeka.net





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