Війна в Україні може затягнутися: експерти назвали причини "паузи" від окупантів

Російське окупаційне військо виконує обмежені наземні атаки та не просувається вглиб України вже кілька днів. Це свідчить про затягування війни зі сторони країни-терориста Росії для поповнення масштабних втрат, інформує Апостроф.

Такі висновки зробили в Інституті вивчення війни (ISW).

Окупанти провели незначні наземні атаки 17 липня, повертаючись із так званої "оперативної паузи". Водночас її кінець не означає нову масову хвилю наземних штурмів за декількома напрямками, попри публічних наказ російського міністра оборони Шойгу.

Росіяни планують просуватися навколо Сіверська й Бахмута, а також тримати оборону на північ від Харкова та на півдні України. Разом з цим російське окупаційне військо продовжує створювати умови для відновлення наступу на Слов'янськ, обстрілюючи населені пункти на Ізюмсько-Слов'янського напрямку. Також продовжуються артилерійські, ракетні та авіаційні удари по всій Україні.

Варто зазначити, що 17 липня російське міноборони не прозвітувало про нові територіальні "досягнення", тобто росіяни навіть не намагалися брехати про окуповані населені пунтки.

За прогнозом військових експертів з ISW, вихід з "оперативної паузи" стане поступовим відновленням наземних наступальних дій. Імовірно, Кремль намагається встановити довгострокові умови для поновлення сил в очікуванні затяжних бойових дій.


Ліза Бровко, Апостроф





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