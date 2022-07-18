Глава Єврокомісії вирушила до Азербайджану на перемовини щодо постачань газу

Є очікування щодо укладання угоди, яка стане ще одним кроком щодо виходу країн ЄС з-під енергетичної залежності від Кремля

? Глава Єврокомісії вирушила до Азербайджану на перемовини щодо постачань газу
Лише за минулий рік з Росії до ЄС перекачали 155 мільярдів кубометрів газу, тобто 40% від загального споживання
© European Commission / Twitter

На сьогодні запланована зустріч глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та комісара ЄС з енергетики Кадрі Сімсона з представниками владних структур Азербайджану щодо постачання газу в Європу. За підсумками зустрічі ймовірно укладуть угоду, яка стане ще одним кроком щодо виходу країн ЄС з-під енергетичної залежності від Кремля, повідомляє Euronews.

Наразі видобуте на шельфі Каспійського моря паливо надходить до Європи через Південний газовий коридор. У Єврокомісії напередодні зазначили, що сторони обговорять питання енергетичного партнерства з Азербайджаном задля підвищення ролі цієї країни у диверсифікації постачання природного газу до країн Європи.


Оксана Коваль, ZN.ua





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