Під час розмови з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто, його колега з КНР Ван Ї сказав, що слід винести уроки з війни на європейському континенті, яку китайське англомовне медіа CGTN , наслідуючи традиції Кремля та цитуючи міністра, називає “кризою в Україні”.

Сіярто зі свого боку згадав економічні та фінансові проблеми, з якими зіткнулася Угорщина внаслідок агресії Кремля проти Києва. А Ван сказав, що Китай зобов’язався сприяти мирним переговорам, хоча країна не вважає себе зацікавленою стороною:

“Уроки, отримані з “кризи”, є глибинними, і їх варто добре засвоїти всім сторонам”, – зазначив він, додавши, що “в довгостроковій перспективі сторони повинні обговорити створення збалансованої, ефективної та стійкої структури європейської безпеки для досягнення тривалого миру та безпеки”.

Водночас Ван Ї додав:

“Китай наполегливо сприятиме просуванню мирних переговорів між Росією та Україною і не буде стояти осторонь під час наростання ескалації".