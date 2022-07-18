В Україні готують базу для вирішення питання множинного громадянства

У ній мають бути враховані ризики воюючої країни, запевняють у МВС, інформує ZN.ua.

В Україні готують базу для вирішення питання множинного громадянства
© ТСН

В Україні готують нормативну базу для вирішення питання множинного громадянства, повідомив в інтерв’ю «Укрінформу» перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Розробкою нормативно-правових актів на доручення президента займаються Державна міграційна служба спільно з Міністерством внутрішніх справа.

Нормативна база має враховувати як ризики, які існують в умовах війни, так і перспективи повернення до України діаспори з інших країн світу.

«Виходимо з чіткого забезпечення балансу між безпековими інтересами нашої держави, особливо в умовах повномасштабної агресії рф, з одного боку, а з іншого боку, необхідності залучення того потенціалу, яким володіє закордонна українська громада в країнах Європейського Союзу, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки», - пояснив він.

За його словами, Володимир Зеленський надає пріоритетного значення реалізації цієї ініціативи.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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