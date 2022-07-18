Європі до кінця цього року загрожує жорстка енергетична криза — The Economist

Зима наближається, і схоже, що вона обіцяє бути жорстокою і викликати розбіжності через енергетичну кризу, яка швидко посилюється, оскільки Володимир Путін душить Європу постачанням російського газу. Декілька лих за останнє десятиліття ледь не розірвали Європу на частини, зокрема криза євро на початку 2010-х років та міграційна криза у 2015 році. Зимовий енергетичний шок 2022 ще може стати в один ряд з ними. В черговий раз єдність та рішучість континенту піддаються випробуванню, пише The Economist.

Більшість європейців ще не бачать і не відчули на нюх газової катастрофи, але на ринках уже блимають червоні попереджувальні знаки. Ціни на постачання газу цієї зими на рівні 182 євро/МВтч (184 долари США/МВтч) майже такі самі, як на початку березня, після вторгнення Росії в Україну, і в сім разів перевищують їхній довгостроковий рівень. Уряди готують допомогу комунальним підприємствам, що занепали, у Франції та Німеччині, а деякі інвестори роблять ставки на те, які промислові підприємства збанкрутують наприкінці цього року, коли набуде чинності нормування. У той час як більшості європейських політиків не вдається домовитися з громадськістю про важкі рішення, які чекають на них попереду, навіть досвідчені торговці енергоносіями, які звикли до воєн і переворотів, почали висловлювати стурбованість.

Серйозна енергетична криза стала загрозою з того часу, як російські танки увійшли до України. Оскільки санкції та російський шантаж загрожують відрізати Європу від її основного постачальника енергоресурсів, де газ є головним каменем спотикання. Він задовольняє чверть потреби континенту в енергії, а Росія постачає третину цього обсягу. Цифри вищі для деяких країн, включаючи Німеччину. На відміну від нафти та вугілля, які взаємозамінні та продаються по всьому світу, газ повинен або транспортуватися трубопроводом, або транспортуватися у вигляді зрідженого природного газу (ЗПГ) з використанням об'єктів, на будівництво або переналаштування яких йдуть роки.

Як чудово розуміє Путін, газовий ринок також є ринком, на якому Росія тримає батіг у своїх руках. Її економіка впаде без експорту нафти, який за останні п'ять років у середньому становив 10% її ВВП — ось чому Росія пішла на неймовірні й переважно успішні кроки, щоб порушити західне ембарго на сиру нафту. Але Росія може жити і без експорту газу, що становить лише 2% ВВП . Перекриваючи крани на своїх трубопроводах, вона вважає, що може завдати Європі більше шкоди, ніж собі.

Ще кілька тижнів тому здавалося, що Європі вдасться уникнути найгіршого завдяки більшій кількості ЗПГ вантажів з Америки та інших країн. Попит на газ носить сезонний характер, тому необхідно створювати запаси навесні та влітку. Від 26% у березні до червня сховища Європи були заповнені більш ніж наполовину і повинні були досягти 80% до листопада — мінімуму, необхідного для того, щоб пережити зиму.

Нині картина знову погіршується. Частково винні збої на норвезькому газовому родовищі, а також спекотна погода, яка потребує електроенергії для живлення кондиціонерів. Але великою проблемою є потік газу до Європи від Газпрому, російської газової монополії. Газпром уже працював приблизно на половині нормального рівня та обсяг постачання впав ще більше. Росія заявляє, що з 11 липня на важливому газопроводі "Північний потік-1" проводяться ремонтні роботи, які будуть завершені до 22 липня. Але це не компенсується збільшенням поставок альтернативними трубопроводами, що проходять через Україну. Оскільки трейдери вважають, що Путін навмисно стискає пропозицію, адже ціни на доставку за дві зими, на 2023–2024 роки, у чотири рази перевищують нормальний рівень.

Споживачі, які використовують газ безпосередньо для опалення та приготування їжі, а також опосередковано електроенергію, погано уявляють собі, що може вдарити по них. На даний момент багато хто захищений ціновими обмеженнями, субсидіями та довгостроковими контрактами. Типовий німець платить за газ як мінімум на 70% менше від ринкової ціни. У промислових споживачів, таких як хімічні та скляні фірми можуть бути проблеми. Проблеми також чекають на широкий список підприємств, у тому числі багато німецьких великих підприємств. За даними банку UBS, у єврозоні припинення постачань російського газу може знизити зростання ВВП на 3,4 процентних пункти та підвищити інфляцію на 2,7 процентних пункти. У Німеччині удар був би ще гіршим.

Ви можете подумати, що рецесія та інфляція будуть терпимими — адже у 2020 році ВВП Європи, яка постраждала від коронавірусу, впала на 6%. Але енергетична загроза більш підступна. Дефіцит може спровокувати поведінку "жебрака сусіда", оскільки держави накопичують газ, не дозволяючи йому надходити до сусідньої країни. Великобританія загрожувала тим самим. Розрив у оптових цінах на газ у різних країнах ЄС свідчить про те, що фірми побоюються збоїв на єдиному ринку. Державні борги вищі, ніж будь-коли. Стагфляційний шок може викликати побоювання дефолтів або навіть італійської боргової кризи, яка загрожуватиме всій зоні євро. Народна негативна реакція на ціни на енергоносії також може підірвати народну підтримку на всьому континенті, який протистоїть Путіну.

З усіх цих причин європейські уряди мають зараз піднятися, щоб протистояти енергетичному шоку. Як і у випадку з вакцинами, вони мають долати національні відмінності. Європейська комісія працює над планом, який представить на екстреному саміті 26 липня. Враховуючи їхню роль у торгівлі газом, у план мають бути включені Великобританія та Норвегія. Постачання мають бути максимальними, тому варто продовжувати загальні закупівлі ЗПГ і ось чому Нідерланди мають відкласти закриття свого газового родовища у Гронінгені наступного року.