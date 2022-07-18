Глава Northrop Grumman закликала Захід уточнити, яка зброя потрібна Україні

У довгостроковій перспективі наявних запасів зброї може вистачити, інформує ZN.ua.

Глава Northrop Grumman закликала Захід уточнити, яка зброя потрібна Україні
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Глава американської оборонної компанії Northrop Grumman Кеті Уорден закликала західні уряди дати "чіткий сигнал щодо попиту" на озброєння для України, щоб індустрія змогла надати країні потрібну зброю, повідомляє Financial Times.

Як стверджує Уорден, наявних запасів зброї у довгостроковій перспективі може не вистачити.

"Я б не сказала, що я чула, що у нас закачуються (запаси зброї), але якщо ви спрогнозуєте, що ми захочемо підтримувати зобов'язання на цьому рівні ще кілька років – це не те, з урахуванням чого накопичувалися арсенали", - наводить видання її слова.


Антон Герасименко, ZN.ua





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