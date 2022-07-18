Загальна мобілізація: військовозобов'язаним українцям дозволили залишати межі регіонів

У Міноборони скасували заборону на виїзд військовозобов'язаних українців за межі регіону без дозволу ТЦК (військкомату). Відтепер українці можуть вільно пересуватися своєю країною, не боячись стати порушниками закону.

Загальна мобілізація: військовозобов'язаним українцям дозволили виїжджати

Про це повідомили у Міноборони у відповідь на запит народного депутата Олександра Федієнка.

Раніше про цю норму закону, яка забороняла військовозобов'язаним залишати під час війни межі свого регіону проживання, мало хто знав. Однак про неї кілька тижнів тому нагадав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він написав про це у своєму Facebook.

"Всі, хто досі не стоїть чи не відновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК", - повідомив тоді Залужний.

Загальна мобілізація: військовозобов'язаним українцям дозволили виїжджати

Ця новина дуже швидко стала резонансною. Чимало українців небезпідставно припустили, що видача права на виїзд за межі регіону стане справжнім Клондайком для військкоматських функціонерів. А в Залужного в ті дні не кинув списа що найлінивіший.

І ось нарешті з'явилася інформація від Міноборони, тобто фактично з перших рук, що така заборона скасована. Військовозобов'язані українці можуть вільно переміщатися у межах своєї країни.

У повідомленні також йдеться, що закон доопрацюють, аби спірні моменти більше не викликали роздратування у суспільстві, яке й так наелектризоване через війну.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що виїзд за кордон найближчим часом мають дозволити ще одній категорії чоловіків. Право на тимчасовий виїзд матимуть моряки. Хоча політик переконаний, що тимчасово виїжджати за кордон на роботу треба дозволити всім.


Марченко Любов, Тудей





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