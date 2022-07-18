Вбивця дітей, брехун та негідник: у Туреччині українці провели акцію проти "Дон-дону", фото

У Туреччині українці разом із турками провели акцію проти одіозного путінського поплічника Рамзана Кадирова, який нещодавно погрожував особисто вбити президента Зеленського, інформує Апостроф.

Про деталі акції протесту "Апострофу" розповіли очевидці.

У готелях турецького міста Кемер роздавали листівки, у яких зазначені злочини Кадирова, зокрема, убивства українських дітей.

Протестувальники закликають ввести персональні санкції проти путінського ставленика, оскільки Рамзан Кадиров повинен понести відповідальність за збройну агресію проти України.

У листівках також ідеться, що Кадиров - це вбивця дітей, брехун та загалом людина, яка не варто поваги й тим паче довіри.


Ліза Бровко, Апостроф





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