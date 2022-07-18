В уряді очікують нову хвилю переміщення українців у західні регіони

В уряді прогнозують, що понад 500 тисяч людей переїдуть зі східних областей в західні з настанням холодів, оскільки Запорізька область, Мелітополь, Енергодар та інші міста фактично відрізані від газопостачання. Це означає, що відновити подачу тепла в ці міста неможливо. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

За її словами, на сьогодні в Україні 7 млн внутрішньо переміщених осіб, і лише 4,5 млн стали на облік як ВПО.

Міністерка зазначила, що уряд має намір спростити проведення тендерних закупівель, щоб забезпечити теплом переселенців.

"Ми спрощуємо питання проведення тендерних закупівель для реконструкції таких гуртожитків, утеплень, проведень енергоаудиту та всього, що потрібно для того, щоб люди жили взимку в теплі. Місцева влада сама не впорається – це резервний фонд нашого бюджету".

За її словами, з резервного фонду на сьогодні вже витрачено 17,2 млрд гривень, проте цих коштів недостатньо, тому уряд звертатиметься за допомогою до міжнародних партнерів – ЮНІСЕФ, ООН , Міжнародної організації з міграції та інших.

Також Верещук відреагувала на скарги переселенців, що їм погрожують виселенням з гуртожитків, оскільки туди заселять студентів до нового навчального року. Вона запевнила, що виселяти ВПО - незаконно, тому місцева влада має шукати інші способи розселення людей.

Як повідомлялося, за період із 7 по 13 липня на гарячі лінії Мінреінтеграції надійшло 312 сигналів про те, що деякі навчальні заклади хочуть виселяти ВПО.