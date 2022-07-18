Зеленський відсторонив генпрокурорку і голову СБУ

Виконувачем обов’язків генпрокурора став Олексій Симоненко, інформує ZN.ua.

Зеленський відсторонив генпрокурорку і голову СБУ
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відсторонення генпрокурори Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова. Новим в. о. генерального прокурора призначено заступника Венедіктової Олексія Симоненка.

«Усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків голови Служби безпеки України», - йдеться в указі №499/2022.

Рішення про усунення Баканова керування Службою ухвалено на підставі статті 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ. Воно приймається прямим командиром (начальником) у разі невиконання (неналежного виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків.

«Відсторонити Венедіктову Ірину Валентинівну від посади генерального прокурора», - наголошується в указі №500/2022.

У випадку Венедіктової, причиною відсторонення від виконання обов'язків стала ч. 2 статті 11 закону «Про правовий режим воєнного стану». Відсторонення від її службових обов'язків може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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