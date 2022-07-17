"Орбане, геть!": угорці масово збунтувалися проти прем'єр-міністра

17 липня вже п’ятий день коли люди в Угорщині мітингують на вулицях. Їм не подобаються податкові зміни, щодо малого бізнесу, які прийняв уряд країни.

Про це пише The Guardians.

Після того, як уряд ухвалив відповідні зміни, які вплинули на сотні тисяч людей, на вулицях Будапешту стало не спокійно. Скрізь кричать “Орбане, геть!”. Ці протести перші з того часу, коли Віктор Орбан залишився на пості прем’єр-міністра вчетверте.

Зміни полягають в тому, що тепер громадяни, які використовують більше середньої кількості енергії, муситимуть платити за неї за ринковими цінами, не маючи змоги отримати субсидію. В основному це якраз власники малого бізнесу.