"Орбане, геть!": угорці масово збунтувалися проти прем'єр-міністра

"Орбане, геть!": угорці масово збунтувалися проти прем'єр-міністра

17 липня вже п’ятий день коли люди в Угорщині мітингують на вулицях. Їм не подобаються податкові зміни, щодо малого бізнесу, які прийняв уряд країни.

Про це пише The Guardians.

Після того, як уряд ухвалив відповідні зміни, які вплинули на сотні тисяч людей, на вулицях Будапешту стало не спокійно. Скрізь кричать “Орбане, геть!”. Ці протести перші з того часу, коли Віктор Орбан залишився на пості прем’єр-міністра вчетверте.

Зміни полягають в тому, що тепер громадяни, які використовують більше середньої кількості енергії, муситимуть платити за неї за ринковими цінами, не маючи змоги отримати субсидію. В основному це якраз власники малого бізнесу.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
Шольц закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти РосіїШольц закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії
The Guardian: Путін вже воює проти всієї Європи, є лише один спосіб зупинити йогоThe Guardian: Путін вже воює проти всієї Європи, є лише один спосіб зупинити його
Не підігравайте інформаційній грі проти України: Зеленський закликав не вірити фейкамНе підігравайте інформаційній грі проти України: Зеленський закликав не вірити фейкам
Допомагаючи Україні протистояти російській агресії, Захід захищає й себе – історикДопомагаючи Україні протистояти російській агресії, Захід захищає й себе – історик
У ГУР розповіли, чи використовуватимуть HIMARS проти цілей у КримуУ ГУР розповіли, чи використовуватимуть HIMARS проти цілей у Криму
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Справу про збиття літака МН17 не закриють із вироком суду проти виконавців — МамедовСправу про збиття літака МН17 не закриють із вироком суду проти виконавців — Мамедов
Ніколенко відповів Орбану: «Економіку Європи вбивають не санкції против РФ»Ніколенко відповів Орбану: «Економіку Європи вбивають не санкції против РФ»
Глава МЗС Німеччини виключає пом'якшення санкцій проти РФГлава МЗС Німеччини виключає пом'якшення санкцій проти РФ
Війна Путіна проти України повинна стати його стратегічною поразкою — БайденВійна Путіна проти України повинна стати його стратегічною поразкою — Байден
Последние новости
Подгружаем последние новости