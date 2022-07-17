В Ірпені розпочали зйомку фільму про повномаштабне вторгнення Росії в Україну

Стрічка складатиметься з трьох частин і матиме назву “ZЛО”

В Ірпені розпочали зйомку фільму про повномаштабне вторгнення Росії в Україну
В Ірпіні знімають фільм про напад РФ
© Київська ОВА/Олексій Кулеба

Сьогодні в Ірпені розпочались зйомку фільму про повномаштабне вторгнення Росії в Україну – повідомив Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Стрічка складатиметься з трьох частин і матиме промовисту назву “ZЛО”.

«Зі знімальною групою пройшлися одним із найбільш зруйнованих житлових масивів Ірпеня. Пригадав, як вранці 24-го лютого я взяв слухавку і почув на фоні розмови вибухи. Тоді мені повідомили, що по всій лінії кордону відбуваються бойові зіткнення. Сили, які заходили зі сторони Білорусі, в декілька разів перевищували наші. О 05:30 я прибув на робоче місце, де перебував до середини березня – це був один важкий довгий день», - зазначив Кулеба.

Голова військової адміністрації також розповів про візити закордонних делегацій, які відвідують руїни міст Київщини, починаючи з квітня цього року, одразу після деокупації області.

«Зараз Київщина звільнена від рашистів, проте Україна продовжує бій з окупантами. Вірю, що ми переможемо.», - резюмував Кулеба.


Артем Руденко, ZN.ua





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