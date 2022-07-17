Ляпас українському народу: у Канаді розгорівся скандал через рішення влади

Канада

Рішення уряду Канади передати Німеччині турбіни для газопроводу "Північний потік-1" викликало невдоволення в канадських депутатів. Тому вони хочуть заслухати міністрів та їхнє пояснення цього вчинку.

Як повідомляє Politico, один із депутатів парламенту Канади назвав рішення уряду ляпасом українському народові. Тому тепер до парламенту на виступ запрошують 2 міністрів та 3 послів.

Депутати проголосували за те, щоб запросити на виступ главу МЗС Мелані Жолі, міністра природніх ресурсів Джонатана Вілкінсона і 3 дипломатів – послів України, Німеччини та Європейського Союзу. Міністрам пропонують з'явитися з поясненням рішення про передачу турбін до 22 липня.

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Дипломатів викликають для того, щоб почути позиції щодо цього питання, зокрема й України. Рішення канадського уряду викликало обурення не лише в нашої країни, але й в частини парламенту.

"Рішення уряду призупинити власні санкції є ляпасом для українського народу в його найгіршу годину. Важливо, щоб ми були тверді в своїй рішучості, бо в іншому випадку росія просто продовжить посилювати свій тиск",– заявив депутат Гарнет Генуіс.


Алексей Ионов, politeka.net





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