Росія розширює масштаби військової підготовки для дітей — ГУР

В Росії розширюють масштаби військової підготовки для дітей. Зокрема, у Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько тисячі юноармійських класів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Також, за даними ГУР, у Бєлгороді на базі місцевого відділення ДТСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Зазначається, що випускників курсів схиляють до підписання контракту із ЗС Росії.

У ГУР наголошують, що наближення зони бойових дій до кордону Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території.

«Зокрема, так званий «пункт прийому біженців», а по суті – насильно переміщених осіб, передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский», - повідомляє розвідка.

Логістика прийому людей залишається без змін. Зокрема, після оформлення «біженці» направляються у приміщення спортивного комплексу «Віраж» (критий картодром). За даними розвідки, з початку війни через пункт пройшли 6,5 тисячі людей, в тому числі 1,4 тисячі дітей.

Також не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями.

«14 липня губернатор Московської області Воробйов анонсував завершення процедури «передачі 9 дітей з незаконного збройного формування «ДНР» під опіку родинам з Підмосков’я», - повідомляє українська розвідка.