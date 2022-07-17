Війська РФ обстріляли Сумську область з великокаліберної зброї, кулеметів та мінометів — голова ОВА

Сьогодні зранку, 17 липня, російські загарбники з великокаліберної зброї, кулеметів та мінометів обстріляли Сумську область. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, ніч на 17 липня у області була тихою. Однак зранку почалися обстріли.

«Ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини. Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї», - заявив Живицький.

Крім того, після четвертої ранку з кулеметів загарбники випустили понад десять черг, також було п’ять гранатометних пострілів.

«О пів на п'яту ранку - ще 2 приходи з міномета. Усе - по Середино-Будській громаді», - додав голова ОВА.