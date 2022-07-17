Війська РФ обстріляли Сумську область з великокаліберної зброї, кулеметів та мінометів — голова ОВА

Били по Середино-Будській громаді.

Війська РФ обстріляли Сумську область з великокаліберної зброї, кулеметів та мінометів — голова ОВА
Фото ілюстративне
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Сьогодні зранку, 17 липня, російські загарбники з великокаліберної зброї, кулеметів та мінометів обстріляли Сумську область. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, ніч на 17 липня у області була тихою. Однак зранку почалися обстріли.

«Ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини. Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї», - заявив Живицький.

Крім того, після четвертої ранку з кулеметів загарбники випустили понад десять черг, також було п’ять гранатометних пострілів.

«О пів на п'яту ранку - ще 2 приходи з міномета. Усе - по Середино-Будській громаді», - додав голова ОВА.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
Голова британських збройних сил прокоментував хворобу ПутінаГолова британських збройних сил прокоментував хворобу Путіна
Війська РФ бояться контрнаступу ЗСУ — британська розвідкаВійська РФ бояться контрнаступу ЗСУ — британська розвідка
Вночі ворог обстріляв Харків та область. Постраждала мирна мешканкаВночі ворог обстріляв Харків та область. Постраждала мирна мешканка
Окупанти понад 60 разів обстріляли українські позиції на Запоріжжі. Під обстріл потрапила й цивільна інфраструктураОкупанти понад 60 разів обстріляли українські позиції на Запоріжжі. Під обстріл потрапила й цивільна інфраструктура
Війська РФ ударили по сільгосппідприємству в Черкаській областіВійська РФ ударили по сільгосппідприємству в Черкаській області
Спецслужби РФ намагаються відстежувати маршрути постачання зброї до України — ГУРСпецслужби РФ намагаються відстежувати маршрути постачання зброї до України — ГУР
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Ізраїль обстріляли із сектору Гази через декілька годин після візиту Байдена — ABC News
Рашисти обстріляли Дніпро: є загиблі, фото та відеоРашисти обстріляли Дніпро: є загиблі, фото та відео
Вдвічі потужніша HIMARS: особливості нової зброї, якою куритимемо росіянВдвічі потужніша HIMARS: особливості нової зброї, якою куритимемо росіян
Последние новости
Подгружаем последние новости