Ердоган зустрінеться з Путіним в Ірані

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18-19 липня відвідає з офіційним візитом Іран, де візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану. Про це повідомляє агентство " Анадолу " з посиланням на Управління зв'язків при Адміністрації президента.

Як зазначається, у Тегерані 19 липня під головуванням президентів двох країн пройде сьоме засідання Ради стратегічної співпраці високого рівня Туреччина-Іран.

На засіданні Ради буде розглянуто всі аспекти турецько-іранських відносин та обговорено кроки, спрямовані на покращення двосторонньої співпраці.

Крім того, у рамках візиту буде обговорено регіональні та міжнародні питання.

Президент Ердоган 19 липня візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану. На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та Росії.

На саміті, як очікується, будуть обговорені поточні події в Сирії, боротьба з терористичними організаціями, такими як PKK/YPG та ДЕАШ, які становлять загрозу безпеці регіону, зусилля щодо політичного врегулювання, гуманітарна ситуація та добровільне повернення сирійців до країни.