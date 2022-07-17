Голова британських збройних сил прокоментував хворобу Путіна

У Британії не бачать причин для дестабілізації режиму Путіна в Росії, інформує ZN.ua.

Голова британських збройних сил прокоментував хворобу Путіна
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Глава британських збройних сил адмірал Тоні Радакін відхилив як «прийняття бажаного за дійсне» припущення про те, що президент Росії Владімір Путін хворий чи може бути вбитий.

Оскільки Консервативна партія обирає наступника прем'єр-міністра Бориса Джонсона, адмірал Тоні Радакін також сказав, що наступний британський лідер повинен усвідомлювати, що Росія становить найбільшу загрозу для Великої Британії і що її виклик триватиме десятиліттями.

«Я думаю, що деякі коментарі про те, що він нездоровий або насправді хтось збирається його убити або вивезти, я думаю, що вони сприймають бажане за дійсне», — сказав начальник штабу оборони про Путіна в телевізійному інтерв'ю BBC у неділю.

«Як військові професіонали, ми бачимо щодо стабільного режиму в Росії. Президент Путін зміг придушити будь-яку опозицію, ми бачимо ієрархію, яка вкладена у президента Путіна, і тому ніхто нагорі не має мотивації кинути виклик президенту Путіну», — додав Радакін, інформує AFP.

Сухопутні війська Росії можуть становити меншу загрозу зараз після невдач у війні в Україні, сказав воєначальник.

За його оцінкою, внаслідок вторгнення було вбито або поранено 50 000 російських солдатів та знищено близько 1700 російських танків, а також близько 4000 бойових броньованих машин.

Але Росія продовжує залишатися ядерною державою. Вона має кібер-можливості, має космічні можливості, і має спеціальні програми під водою, тому він може загрожувати підводним кабелям, які дозволяють світовій інформації передаватися по всьому світу».

Україна домінуватиме на військових брифінгах для наступника Джонсона, коли він чи вона обійме посаду 6 вересня, сказав Радакін.

«І потім ми маємо нагадати прем'єр-міністру про виняткову відповідальність, яку вони несуть перед Великою Британією як ядерною державою, і це є частиною ініціації нового британського прем'єр-міністра».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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