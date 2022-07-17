Окупанти в Херсонській області змінюють місця дислокації — командування “Південь”

В Херсонській області російські окупаційні війська масово змінюють пункти дислокації, переміщуючись у людні густонаселені райони, повідомило оперативне командування “Південь” Збройних сил України.

“На Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись заховатися за мирним населенням”, - зазначили в командуванні.

Так, частина будівель, де раніше базувалися російські війська, уже покинута, а нові місця дислокації вони собі обирають в щільно населених житлових районах. Основна мета таких переміщень - прикритись цивільними із надією, що сили оборони України не наноситимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів.

“Ворог продовжує вогньовий та психологічний тиск на сили оборони і жителів південного регіону. Загроза ракетних атак та артилерійських обстрілів вздовж лінії зіткнення і в глибоко тилових районах залишається високо імовірною”, - зазначають в командуванні.