У Бундестазі Шольца закликають провести конференцію щодо України

Метою зустрічі має стати впорядкований огляд наданої Україні допомоги для ініціювання наступних кроків, інформує ZN.ua.

У Бундестазі Шольца закликають провести конференцію щодо України
© Офіс президента

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман закликала канцлера Німеччини Олафа Шольца якнайшвидше скликати національну конференцію по Україні, повідомляє DW.

На її думку, необхідно терміново з'ясувати, що саме робить Німеччина для України, а також на що ще здатні збройні сили, промисловість та політика ФРН, аби допомогти Києву.

Штрак-Ціммерман вважає, що на цій зустрічі представники відомства федерального канцлера, збройної промисловості, а також профспілок і Бундесверу зможуть обговорити і узгодити подальші кроки щодо допомоги Україні.

«Мета зустрічі повинна полягати в тому, щоб отримати впорядкований огляд допомоги для ініціювання наступних кроків у цілеспрямований, узгоджений спосіб», – заявила Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман.

За її словами, війна РФ проти України перебуває у вирішальній фазі, і те, наскільки довго Київ зможе захищатися і чи досягне успіху у війні, зокрема залежить і від підтримки Німеччини.

«Німеччина повинна взяти на себе роль лідера, якої вимагають її західні партнери в Європі, і рішуче рухатися вперед», – заявила Штрак-Ціммерман.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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