Медведєв погрожує Україні "судним днем" за Крим

Керівництво країни він назвав "кривавими клоунами".

Медведєв погрожує Україні
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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Медведєв пригрозив влаштувати Україні "судний день, від якого сховатися буде складно" у разі спроб повернути окупований півострів Крим.

На зустрічі у Волгограді Медведєв заявив, що керівництво України "поводиться неадекватно, намагаючись продовжувати військову кампанію до останнього українця".

"Це незважаючи на те, що вони намагаються огризатися, а окремі екзальтовані криваві клоуни, які там вискакують періодично з якимись заявами, ще й намагаються погрожувати нам, маю на увазі напад на Крим, і таке інше. Ось хочу у зв'язку з цим сказати, що цілком очевидно вони розуміють наслідки таких заяв, а наслідки очевидні, що у разі, якщо щось подібне станеться, для них усіх там миттєво настане "судний день", дуже швидкий і важкий, сховатися буде дуже складно", - заявив він.

Також він вважає, що Захід ніби заздрить Росії і збирається її роздерти.


Ірина Знась, ZN.ua





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