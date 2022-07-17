Медведєв погрожує Україні "судним днем" за Крим

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Медведєв пригрозив влаштувати Україні "судний день, від якого сховатися буде складно" у разі спроб повернути окупований півострів Крим.

На зустрічі у Волгограді Медведєв заявив, що керівництво України "поводиться неадекватно, намагаючись продовжувати військову кампанію до останнього українця".

"Це незважаючи на те, що вони намагаються огризатися, а окремі екзальтовані криваві клоуни, які там вискакують періодично з якимись заявами, ще й намагаються погрожувати нам, маю на увазі напад на Крим, і таке інше. Ось хочу у зв'язку з цим сказати, що цілком очевидно вони розуміють наслідки таких заяв, а наслідки очевидні, що у разі, якщо щось подібне станеться, для них усіх там миттєво настане "судний день", дуже швидкий і важкий, сховатися буде дуже складно", - заявив він.

Також він вважає, що Захід ніби заздрить Росії і збирається її роздерти.