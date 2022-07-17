Росія готується до наступного етапу наступу на Україну – ЗМІ

Росія готується до наступного етапу свого наступу на Україну, заявив український військовий представник після того, як Москва заявила, що її сили активізують військові дії "у всіх оперативних районах".

Під час того, як західні постачання далекобійної зброї починають допомагати Україні на полі бою, російські ракети та снаряди завдають ударів по містах, внаслідок яких за останні дні загинули десятки людей.

"Це не тільки ракетні удари з повітря та моря", - заявив у суботу пізно ввечері представник української військової розвідки Вадим Скибіцький. «Ми бачимо обстріл по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту. Йде активне використання тактичної авіації та ударних вертольотів.

"Вочевидь, що зараз триває підготовка до наступного етапу наступу".

Українські військові заявили, що Росія, мабуть, перегруповує підрозділи для наступу на Слов'янськ, символічно важливе місто, яке утримує Україна в східному районі Донецька.

Міністерство оборони Великої Британії заявило у неділю, що Росія також зміцнює оборону на окупованих нею територіях на півдні України після тиску з боку українських сил та обіцянок українського керівництва витіснити Росію.

Україна заявляє, що щонайменше 40 людей загинули внаслідок російських обстрілів міських районів із четверга, оскільки війна, яку розпочав президент Росії Владімір Путін 24 лютого, загострюється.

На похорон 4-річної Лізи Дмитрієвої у Вінниці в неділю прийшли десятки родичів та місцевих мешканців. Дівчинка загинула в четвер у результаті ракетного удару по центру Вінниці, внаслідок якого, за даними української влади, загинули 24 особи.

У ніч на п'ятницю ракети потрапили до міста Чугуїв на північному сході Харківської області, внаслідок чого загинули троє людей, у тому числі 70-річна жінка, ще троє отримали поранення, повідомив губернатор області Олег Синєгубов.

На південь понад 50 російських «Градів» обстріляли місто Нікополь на річці Дніпро, внаслідок чого загинули двоє людей, які були знайдені під завалами, повідомив губернатор Валентин Резніченко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує сіяти горе і смерть на українській землі через вісім років після того, як 17 липня 2014 року над східною Україною був збитий рейс MH17 Malaysia Airlines. Міжнародні слідчі заявили, що літак було збито російським надводним літаком. Повітряна ракета, ймовірно, випущена ополченцями, що підтримуються Росією в цьому регіоні.

Зеленський сказав, що його думки із родичами загиблих і що ніщо не залишиться безкарним. «Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності!» - написав він у Твіттері.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав військовим частинам активізувати операції із запобігання українським ударам по східній Україні та іншим територіям, які утримує Росія, де, за його словами, Київ може завдати удару по цивільній інфраструктурі або жителям, йдеться в заяві міністерства.

Його суботня заява, мабуть, стала прямою відповіддю на те, що, за словами Києва, це серія успішних ударів по 30 російських вузлах матеріально-технічного постачання та боєприпасів з використанням кількох реактивних систем залпового вогню, нещодавно поставлених Заходом.

Удари завдають збитків російським лініям постачання та значно знижують наступальний потенціал Росії, заявив у п'ятницю офіційний представник міністерства оборони України.

Він виділив високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) американського виробництва, які Київ почав отримувати минулого місяця.

«Доброго ранку від HIMARS», — написав Андрій Єрмак, голова адміністрації президента України у Telegram у неділю разом із відео, що показує сильний вибух, який, за його словами, був ще одним зруйнованим російським складом боєприпасів на півдні України.

Вадим Скибицький, представник української військової розвідки, заявив у суботу, що HIMARS може бути використана проти цілей у Криму, який був окупований Росією у 2014 році, коли вона також підтримувала озброєних сепаратистів на сході України.

У неділю президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що відмова України та держав НАТО визнати владу Москви над Кримом є «системною загрозою» для Росії, штаб-квартира Чорноморського флоту якої знаходиться там.

Окупанти заявили, що в суботу Україна завдала удару по місту Алчевськ на схід від Слов'янська шістьма ракетами HIMARS. "ДНР" заявила, що внаслідок ударів загинули двоє мирних жителів і пошкоджено автобусний парк, оздоровчий табір та квартири.

Збройні сили України заявили, що завдали удару по автобусному парку, тому що вони мали інформацію про те, що він використовується для розміщення російських військ.

Міністерство оборони Росії заявило, що його сили знищили пускову рампу та машину для перезарядки однієї із систем HIMARS, розгорнутих неподалік східного міста Покровськ.

Також повідомляється, що вони збили український гелікоптер Мі-17 під Слов'янськом та літак Су-25 у Харківській області далі на північ, а також знищили склад в Одесі на півдні України, де зберігалися протикорабельні ракети «Гарпун» із країн НАТО.