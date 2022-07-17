В Алчевську підірвали військовий склад окупантів: фото та відео

У неділю вночі, 17 липня, у тимчасово окупованому Алчевську Луганської області Збройні Сили України розгромили черговий склад з боєприпасами російської окупаційної армії.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ на своєму офіційному каналі у Telegram.

Місцеві жителі розповіли Telegram-каналу "ҐРУНТ", що ЗСУ потрапили у тролейбусне депо Алчевська, яке окупанти використовують як склад для боєприпасів.

Водночас російські пропагандисти стверджують, що було випущено дві ракети із РСЗВ HIMARS по "складах міндобрив".

Фото: t.me/zsuwar

Фото: t.me/gruntmedia


Катерина Глянько, Апостроф





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