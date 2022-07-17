Окупанти завдали нового руйнівного удару по Харкову: фото та відео

У неділю вночі, 17 липня, російські окупанти влучили ракетами у приватний сектор та виробничу п'ятиповерхівку Київського району Харкова, внаслідок чого сталася пожежа. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Фото руйнівних наслідків ворожого ракетного удару по місту опублікувала поліція Харківської області на своєму каналі у Facebook, інформує Апостроф.

У результаті прильоту російських снарядів, пошкоджено склопакети та фасад, виникла пожежа на території споруди. Кількість постраждалих наразі ще уточнюється.

Співробітники Харківського райуправління поліції №1 задокументували наслідки ракетних ударів, коли приїхали на місце події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ - порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 10-15 років або довічне ув’язнення.

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/kharkivlife


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
З росії посипалися погрози швейцарцям через фото путіна: нібито ображають «честь і гідність»З росії посипалися погрози швейцарцям через фото путіна: нібито ображають «честь і гідність»
Одесити записали відео біля школи, про яку згадували міноборони Росії: "Ось це злітно-посадкова смуга"Одесити записали відео біля школи, про яку згадували міноборони Росії: "Ось це злітно-посадкова смуга"
Окупанти в Херсонській області змінюють місця дислокації — командування “Південь”Окупанти в Херсонській області змінюють місця дислокації — командування “Південь”
В Алчевську підірвали військовий склад окупантів: фото та відеоВ Алчевську підірвали військовий склад окупантів: фото та відео
У Миколаєві на місці удару утворилася гігантська вирва: фото наслідківУ Миколаєві на місці удару утворилася гігантська вирва: фото наслідків
Окупанти знищують залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб «замести сліди»Окупанти знищують залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб «замести сліди»
Окупанти взяли в Україні оперативну паузу: карта бойових дій та прогноз ISWОкупанти взяли в Україні оперативну паузу: карта бойових дій та прогноз ISW
Окупанти понад 60 разів обстріляли українські позиції на Запоріжжі. Під обстріл потрапила й цивільна інфраструктураОкупанти понад 60 разів обстріляли українські позиції на Запоріжжі. Під обстріл потрапила й цивільна інфраструктура
Під Скадовськом горить склад окупантів: фото та відеоПід Скадовськом горить склад окупантів: фото та відео
Окупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаОкупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Последние новости
Подгружаем последние новости