Окупанти завдали нового руйнівного удару по Харкову: фото та відео

У неділю вночі, 17 липня, російські окупанти влучили ракетами у приватний сектор та виробничу п'ятиповерхівку Київського району Харкова, внаслідок чого сталася пожежа. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Фото руйнівних наслідків ворожого ракетного удару по місту опублікувала поліція Харківської області на своєму каналі у Facebook, інформує Апостроф .

У результаті прильоту російських снарядів, пошкоджено склопакети та фасад, виникла пожежа на території споруди. Кількість постраждалих наразі ще уточнюється.

Співробітники Харківського райуправління поліції №1 задокументували наслідки ракетних ударів, коли приїхали на місце події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ - порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 10-15 років або довічне ув’язнення.

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/police_kh_region

Фото: t.me/kharkivlife