РФ втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил — начальник штабу оборони Британії
Росія стала значно слабшою, ніж була на початку вторгнення, інформує
РФ втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил. Саме це дає українській армії впевненість у перемозі, заявив начальник штабу оборони Британії Тоні Радакін, повідомляє
«Вони (ЗСУ) абсолютно чітко розуміють, що планують повернути всю свою територію на умовах України, і вони бачать Росію, яка бореться з проблемами, Росію, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності», - зазначив Радакін.
За його словами, це означає «50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені, знищення майже 1 700 російських танків та майже чотирьох тисяч бойових броньованих машин РФ».
«Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити великі міста за перші 30 днів, РФ планувала створити розкол та чинити тиск на НАТО – це Росія, яка є викликом для світового порядку. РФ зазнає невдач в усіх цих амбіціях і стала слабшою, ніж була на початку лютого», - додав Радакін.