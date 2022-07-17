РФ втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил — начальник штабу оборони Британії

Росія стала значно слабшою, ніж була на початку вторгнення, інформує ZN.ua.

РФ втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил — начальник штабу оборони Британії
© Facebook/Генштаб ЗСУ

РФ втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил. Саме це дає українській армії впевненість у перемозі, заявив начальник штабу оборони Британії Тоні Радакін, повідомляє The Guardian.

«Вони (ЗСУ) абсолютно чітко розуміють, що планують повернути всю свою територію на умовах України, і вони бачать Росію, яка бореться з проблемами, Росію, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності», - зазначив Радакін.

За його словами, це означає «50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені, знищення майже 1 700 російських танків та майже чотирьох тисяч бойових броньованих машин РФ».

«Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити великі міста за перші 30 днів, РФ планувала створити розкол та чинити тиск на НАТО – це Росія, яка є викликом для світового порядку. РФ зазнає невдач в усіх цих амбіціях і стала слабшою, ніж була на початку лютого», - додав Радакін.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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