The Guardian: Путін вже воює проти всієї Європи, є лише один спосіб зупинити його

Думка про те, що російську війну можна ізолювати лише в межах України, була ілюзією, так само як і очікування, що санкції чи й навіть поставки зброї зупинять Росію, інформує ZN.ua.

The Guardian: Путін вже воює проти всієї Європи, є лише один спосіб зупинити його
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Настав час прокинутися і понюхати пороху. Мов ударна хвиля від вибуху ракети, війна, яку Владімір Путін розв’язав на околицях Європи, швидко рухається на захід. Вона вибиває двері домівок, компаній, б’є по робочих місцях по всьому континенту: від Берліна до Бірмінгема. Війна поливає Європу токсичним дощем з нестабільності, скрути і страху.

Думка про те, що російську війну проти України можна замкнути всередині України, стала зручною політичною ілюзією НАТО. А переконання, що західні санкції і поставки зброї зупинять росіян, було нонсенсом. Тепер, розгніваний впертим опором Києва і налаштований завдати болю тим, хто його покарав за агресію, Путін готується знущатися над всією Європою. Про це на сторінках The Guardian пише оглядач і помічник редактора британського видання Саймон Тісдалл.

Перетворивши енергетику, продовольство, біженців і інформацію в зброю, російський автократ сіє економічний і політичний біль, створюючи воєнні умови життя для всіх. На Європу насувається довга і сповнена потрясінь зима, впродовж якої енергоносіїв буде не вистачати.

«Як і у випадку з кубометром газу, ціна боягузтва і короткозорості західних лідерів зростає з кожною годиною. Російські дестабілізаційні операції, маніпуляції соціальними мережами, кібератаки, дипломатичні подвійні стандарти, ядерний шантаж, а також невтомне вбивство мирних жителів України - все це лише посилить облогу Європи у найближчі місяці. Дивна віра Заходу в те, що він зможе уникнути ескалації в масштабах всього континенту, швидко випаровується», - йдеться в статті.


Лесь Димань, ZN.ua





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