Війська РФ бояться контрнаступу ЗСУ — британська розвідка

Окупанти посилюють заходи безпеки.

Війська РФ бояться контрнаступу ЗСУ — британська розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Росія зміцнює оборонні позиції на тимчасово окупованих територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем, Запоріжжям і Херсоном. Окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ, повідомляє Міноборони Британії.

Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки.

«Українські військові чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже більше місяця, і останні політичні заяви української влади попередили про майбутні наступальні операції для витіснення Росії з територій, які вона тимчасово контролює», - зазначає британська розвідка.

На думку британських аналітиків, російські оборонні кроки, включаючи нові вимоги міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступи, а також на атаки, які Україна здійснює по російських командних пунктах, вузлах матеріально-технічного забезпечення та зосередженні військ РФ.

«Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення позицій на півдні в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу», - вважає Міноборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/PpcuXmEzpX

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/7MQE7lJlqH

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 17, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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