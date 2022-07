Війська РФ бояться контрнаступу ЗСУ — британська розвідка

Росія зміцнює оборонні позиції на тимчасово окупованих територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем, Запоріжжям і Херсоном. Окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ, повідомляє Міноборони Британії.

Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки.

«Українські військові чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже більше місяця, і останні політичні заяви української влади попередили про майбутні наступальні операції для витіснення Росії з територій, які вона тимчасово контролює», - зазначає британська розвідка.

На думку британських аналітиків, російські оборонні кроки, включаючи нові вимоги міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступи, а також на атаки, які Україна здійснює по російських командних пунктах, вузлах матеріально-технічного забезпечення та зосередженні військ РФ .

«Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення позицій на півдні в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу», - вважає Міноборони Британії.