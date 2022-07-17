У Миколаєві на місці удару утворилася гігантська вирва: фото наслідків

У неділю вночі, 17 липня, російські окупанти завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву. Одна з ворожих ракет потрапила у міське підприємство. Десятки автомобілів, у тому числі вантажних, вибуховою хвилею перекинуло до купи одна на одну, а на місці прильоту виникла величезна вирва.

Фото та відео руйнівних наслідків опублікувало місцеве видання "Новости-N".

Близько 3:00 ночі ракета окупантів, ймовірно, повітряного базування Х-55, яка може мати звичайну та ядерну боєголовку, потрапила на територію міського підприємства. На місці вибуху виникла величезна яма, яка завглибшки щонайменше 10 метрів.

Також на місці прильоту кілька вантажівок відкинуло хвилею у бік одна на одну, зелений "Жигулі" розірвало навпіл, одну частину від якого перекинуло через 15-метрову будівлю.

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org