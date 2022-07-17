Вісім років тому Росія збила пасажирський літак у небі над Донбасом: Україна продовжує домагатися правди
МЗС України виступило з офіційною заявою до роковин трагедії, інформує
Україна буде непохитною у питанні домогтися оприлюднення правди, справедливості та відповідальності за збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу, у небі над Донбасом 17 липня 2014 року, йдеться в
“Ми цілком довіряємо незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців у Національній прокуратурі Нідерландів та розгляду питання щодо відповідальності держави в Міжнародній організації цивільної авіації. Ми закликаємо всі залучені держави та сторони у повній мірі співпрацювати у рамках розслідування відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014). Ретельний і вичерпний судовий процес має продовжуватись, щоб притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості для жертв збиття MH17 і їх членів сімей”, - зазначили в головному дипломатичному відомстві України.
Україна висловила глибокі співчуття родинам і близьким жертв збитого рейсу MH17 та зазначила, що попри неможливість повернути тих, хто втратив життя, вкрай важливо домогтися відповідальності винних та гарантували, щоб такий трагічний інцидент ніколи не повторився.
Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту, загинули. Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССД), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії.
У вересні 2016 року ССД оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССД, це ракетна установка російської 53-й зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.
У лютому 2021 році у Нідерландах заявили про те, що не притягуватимуть Україну до відповідальності за незакритий повітряний простір.
Перед судом заочно постали четверо обвинувачуваних — троє росіян та один українець. Це — колишній офіцер ФСБ, ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін, полковник російського ГРУ, глава ГРУ «ДНР» Сергій Дубінський і підполковник ГРУ Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР». Їм пред’явлено обвинувачення у транспортуванні ЗРК «Бук», яким було збито малазійський "Боїнг".