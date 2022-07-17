Вісім років тому Росія збила пасажирський літак у небі над Донбасом: Україна продовжує домагатися правди

Україна буде непохитною у питанні домогтися оприлюднення правди, справедливості та відповідальності за збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу, у небі над Донбасом 17 липня 2014 року, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України у зв’язку з восьмими роковинами збиття малайзійського літака.

“Ми цілком довіряємо незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців у Національній прокуратурі Нідерландів та розгляду питання щодо відповідальності держави в Міжнародній організації цивільної авіації. Ми закликаємо всі залучені держави та сторони у повній мірі співпрацювати у рамках розслідування відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014). Ретельний і вичерпний судовий процес має продовжуватись, щоб притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості для жертв збиття MH17 і їх членів сімей”, - зазначили в головному дипломатичному відомстві України.

Україна висловила глибокі співчуття родинам і близьким жертв збитого рейсу MH17 та зазначила, що попри неможливість повернути тих, хто втратив життя, вкрай важливо домогтися відповідальності винних та гарантували, щоб такий трагічний інцидент ніколи не повторився.