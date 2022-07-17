ОПЗЖ оскаржила заборону своєї діяльності

Рішення Касаційного адмінсуду, який розглядатиме скаргу, буде остаточним, інформує ZN.ua.

ОПЗЖ оскаржила заборону своєї діяльності
© Опозиційна платформа - За життя

Проросійська партія «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) оскаржила рішення суду щодо заборони діяльності політсили. Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря.

«За наявною інформацією політична партія «Опозиційна платформа - За життя» («ОПЗЖ») оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20.06.2022 року у справі П/857/8/22, відповідно до якого партію було заборонено з передачею всього її майна у власність держави», – написала Совгиря в Telegram.

Вона пояснила, що скарги в такій категорії справ розглядає Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження. Рішення КАС Верховного Суду, як суду апеляційної інстанції, є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.





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